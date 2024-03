La biblioteca di Cisterna ospita l’arte con “Forme di Luce”

Domani a Cisterna si svolgerà un’iniziativa artistica che avrà come tema principale la luce, affrontata in varie forme attraverso espressioni dell’arte: letteratura, storia dell’arte, musica, pittura. Si tratta di ”Forme di Luce. Conversazioni in arte” che inizierà alle ore 16,30 nella Biblioteca comunale Cisterna di Latina “Adriana Marsella”.

L’iniziativa è promossa da CIF Cisterna, in collaborazione con il Museo della Città e del Territorio di Cori, la Biblioteca Comunale, l’associazione Sintagma e con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina.

Dopo gli interventi di saluto del sindaco Valentino Mantini e dell’assessora Maria Innamorato, si terranno la presentazione del libro “La forma nascosta della luce” di Giulio Mazzali, gli interventi musicali di M.Vittoria Baccari, M.Francesca Bartolomucci e Giampaolo Noto, l’intervento della direttrice del Museo di Cori Guendalina Viani, letture dell’attore e regista Emiliano Russo, e una performance di live painting degli artisti Danilo Angeletti, Sara Bartoli, Maria Pia Biagini, Arianna Squicquaro. Modera l’incontro il giornalista Fabrizio Giona.