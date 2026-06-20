La Boxe Latina continua a vestire d’azzurro il PalaBoxe di via Aspromonte, confermandosi punto di riferimento per le nazionali giovanili italiane. Dal 8 al 18 giugno, infatti, la struttura pontina ha ospitato i training camp delle Nazionali femminili Under 17 e Under 19 guidate dal responsabile tecnico Giulio Coletta, in un’intensa fase di preparazione conclusa con il proseguimento dell’Under 17 verso Pila, in Polonia, per un torneo internazionale.

Nel round robin contro le pari età polacche, le azzurrine hanno ottenuto risultati positivi anche grazie al contributo delle atlete laziali Aurora Turrin (52 kg, Boxe Latina) e Vittoria Milani (46 kg, Life Center), protagoniste dei rispettivi match.

Negli ultimi cinque anni la collaborazione tra la Federazione Pugilistica Italiana e la Boxe Latina ha prodotto numeri significativi: 15 ritiri collegiali, 24 riunioni nazionali e internazionali e complessivamente 112 giornate dedicate alle nazionali giovanili maschili e femminili, con la partecipazione di rappresentative provenienti da diversi Paesi europei tra cui Polonia, Croazia, Slovenia, Spagna, Bulgaria e Romania.

Un percorso che, come sottolineato dalla presidente della Boxe Latina Maria Stella Prezioso, rappresenta il risultato di un lavoro costante e strutturato, capace di consolidare una collaborazione storica e di contribuire alla crescita del pugilato giovanile italiano. Un ruolo rafforzato anche dalla presenza stabile dei tecnici pontini Mirco Turrin e Rocco Prezioso nello staff della Nazionale Under 15 guidata dal tecnico responsabile Patrizio Oliva.

Sul fronte agonistico, la Boxe Latina è impegnata in un weekend ricco di appuntamenti tra Coppa Italia Giovanile a Roseto degli Abruzzi, Torneo Regionale di Gym Boxe a Casalbruciato e il Torneo Regionale delle Cinture in programma sul ring dell’Abis Boxing Team a Ladispoli.

In quest’ultimo evento saranno tre i pugili pontini in gara. Domenica 21 giugno nei 46 kg Guglielmo Morelli affronterà in semifinale Ahmad Londoulsi della Monteverde Boxe, con eventuale finale prevista il 28 giugno contro il vincitore dell’altra semifinale. Sabato 27 giugno sarà invece il turno di Maicol Pellagri nei 50 kg, opposto a Flavio Sebastianelli della Silicella Boxe, e di Mattia Turrin nei 65 kg, impegnato contro Giordano Riccardi della Boxe Universo.