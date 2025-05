La Boxe Latina protagonista con la Nazionale a Eger

Nuovo traguardo internazionale per Mattia Turrin: il talento della Boxe Latina conquista un altro bronzo al Bornemissza Boxing Tournament di Eger (Ungheria), firmando la sua 60ª vittoria in carriera su 64 incontri. Una cavalcata entusiasmante nella categoria 60 kg Under 19, dove il pugile pontino ha superato in sequenza l’ungherese Szabo, il rumeno Udroiu e lo slovacco Bohuncak, tutti per 5-0. Solo in semifinale si è dovuto arrendere al forte Horvath, altro atleta di casa.

Per Turrin si tratta del secondo podio europeo, dopo quello ottenuto nel 2022 a Erzerum con la Nazionale Schoolboy. L’obiettivo ora si chiama Europei Under 19 di Ostrava (30 settembre – 9 ottobre), dove cercherà di scrivere un’altra pagina importante della sua giovane carriera.

Intanto, il torneo ungherese ha visto brillare anche la Nazionale Under 15, diretta da Patrizio Oliva con i tecnici Mirco Turrin e Rocco Prezioso, anch’essi della Boxe Latina. Il bilancio parla chiaro: sei medaglie su sette atleti schierati. Oro per Fabi (54 kg), Risoluti (57 kg) e Vinciati (90 kg); argento per Viola (46 kg) e Falcone (50 kg); bronzo per Rosario (52 kg). Un bottino che conferma l’ottimo lavoro del settore giovanile italiano e accende i riflettori sull’Europeo di categoria a Porec, in Croazia, dal 27 ottobre al 5 novembre.

La Boxe Latina si conferma così fucina di talenti e pilastro del movimento azzurro giovanile.