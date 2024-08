La capogruppo PD Campagna: “Necessario applicare la legge Bolkestein alle concessioni balneari”

Valeria Campagna, capogruppo del Partito Democratico a Latina, sottolinea l’urgenza di avviare gare pubbliche per le concessioni balneari in città. “Non c’è più tempo da perdere”, afferma Campagna, evidenziando che le concessioni esistenti devono essere riassegnate tramite procedure trasparenti e conformi alla direttiva Bolkestein dell’Unione Europea.

Secondo Campagna, la gestione attuale delle concessioni è segnata da un perpetuo rinnovo automatico che limita l’innovazione e la concorrenza, creando una situazione di rendita di posizione. “Le concessioni sono trattate come proprietà privata anziché come risorse demaniali”, aggiunge, criticando la decisione del centro-destra di promettere proroghe impossibili da mantenere.

La capogruppo PD chiede che le nuove gare rispettino i principi di imparzialità, non discriminazione e trasparenza, includendo criteri di sostenibilità ambientale e tutela del lavoro. “È fondamentale premiare chi offre contratti regolari e condizioni di lavoro dignitose, e promuovere la tutela della costa”, sottolinea.

Campagna conclude facendo appello per momenti di confronto pubblico per discutere questi temi, promettendo che il Partito Democratico continuerà a lavorare per garantire concorrenza leale e miglioramento dei servizi per i cittadini.