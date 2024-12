“La Corrida sotto l’Albero” a Formia: un successo

Grande successo per la “Corrida sotto l’albero”, evento organizzato dall’associazione CPIA 10 della della dottoressa Daniela Caianiello, al Villaggio Don Bosco di Formia. L’iniziativa ha messo in luce il lavoro svolto nelle sedi di Terracina, Fondi, Formia e Minturno per contrastare la dispersione scolastica e supportare la popolazione locale, promuovendo l’inclusione sociale.

Durante l’evento, la Dirigente Caianiello ha sottolineato il valore della “contaminazione culturale”, un processo che favorisce l’integrazione e la creazione di nuovi cittadini europei. Hanno partecipato diverse autorità locali, tra cui la Dott.ssa Emiliana Bozzella dell’Ambito Territoriale di Latina e gli Assessori alla Cultura e all’Istruzione dei Comuni di Formia, Terracina e Fondi.

Il CPIA 10 ha ringraziato famiglie, studenti, docenti e personale ATA per il successo dell’evento e ha augurato a tutti un sereno Natale, confermando il suo impegno nell’educazione e nell’inclusione sociale.