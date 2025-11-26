La Corte d’Appello conferma la pena di 12 anni per Frateschi

La Corte d’Appello di Roma ha confermato oggi la condanna a 12 anni di reclusione per Alessandro Frateschi, ex insegnante di religione ed ex diacono cinquantenne, accusato di violenza sessuale su minori tra cui studenti del liceo Majorana di Latina e un amico di famiglia. Il verdetto dei giudici di secondo grado ribadisce integralmente la sentenza emessa nel luglio 2024 dal tribunale di Latina, a firma del giudice Laura Morselli. Le indagini, avviate dai Carabinieri di Latina a gennaio 2023, hanno portato all’arresto di Frateschi nel luglio dello stesso anno.

Durante il processo, è emersa la particolare capacità dell’uomo di manipolare i ragazzi approfittando della sua posizione di educatore e religioso: secondo il gup Morselli, l’imputato aveva instaurato con le vittime legami di fiducia, per poi abusarne sessualmente in più occasioni. La difesa aveva impugnato la sentenza in Appello, ma i giudici hanno confermato la versione delle parti civili costituite, tra cui le vittime, i loro legali Gentile, Giuffrida e Cozza, e la Garante regionale dell’Infanzia Monica Sansoni.

Frateschi, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Latina, resta in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.