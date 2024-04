La comunità di Cisterna di Latina si prepara a commemorare il trentesimo anniversario dell’Unità Territoriale della Croce Rossa Italiana, con un evento speciale in programma per il 12 aprile presso il Ristorante Il Ritrovo a Borgo Carso, Latina.

L’occasione sarà resa ancora più memorabile grazie al sostegno del Comune di Cisterna di Latina e del Ristorante Il Ritrovo, che hanno contribuito a organizzare la serata.

Durante l’evento, allietato dalla Maracaibo Music Band, i partecipanti avranno l’opportunità di vincere una crociera per due persone, offerta dal generoso sponsor “Sogni ed Emozioni” di Marcello Napoli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è sufficiente contattare il numero di cellulare 334-6004150.

Lina Merolla, volontaria e responsabile dell’Unità Territoriale di Cisterna, ha sottolineato l’importanza del supporto ricevuto dalla comunità nel corso degli anni:

“Gli aiuti che stiamo ricevendo dimostrano quanto sia apprezzato il nostro servizio sul territorio, un impegno che dura dal 1994”.

L’Unità Territoriale di Cisterna, situata in Via Aldo Moro n. 41, nel quartiere San Valentino, conta attualmente circa 90 Volontari impegnati in una vasta gamma di attività e specializzazioni. Tra queste, Soccorritori, Unità Cinofile, Istruttori di Primo Soccorso, Operatori Sociali e molto altro ancora.

Il presidente del Comitato di Latina, Giancarlo Rufo, ha espresso la sua gratitudine ai volontari di Cisterna per il loro impegno costante nel corso degli anni: “Parlare di tutti questi anni è impensabile in poche parole, ma l’impegno e la dedizione dei nostri volontari rimarranno sempre nei cuori di chi ha avuto modo di condividere questo meraviglioso percorso”.In tempi di emergenza, i volontari della Croce Rossa di Cisterna hanno sempre risposto prontamente, offrendo supporto e assistenza durante terremoti, emergenze sanitarie e altre situazioni critiche. Il loro contributo è stato fondamentale durante la pandemia del 2020, garantendo supporto e assistenza alla popolazione locale e nazionale.

L’anniversario della Croce Rossa a Cisterna di Latina è un momento per celebrare i successi passati, rinnovare l’impegno verso la comunità e guardare avanti con speranza e determinazione per il futuro.