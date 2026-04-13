La Dea Bendata bacia Aprilia: centrato un terno da 22.500 euro

Il weekend appena trascorso si è rivelato particolarmente fortunato per il Lazio, ma è la provincia di Latina a festeggiare il traguardo più prestigioso. Durante il concorso del Lotto di sabato 11 aprile, la fortuna ha fatto tappa ad Aprilia, regalando una vincita che spicca nel bilancio regionale.

Il fortunato giocatore ha centrato un terno secco sulla ruota di Bari, puntando sui numeri 2-9-14. La giocata, effettuata in un punto vendita di via Apriliana, ha fruttato un premio di 22.500 euro. Si tratta di una delle vincite più alte registrate nell’ultimo turno a livello regionale, a pari merito con un altro terno centrato a Civitavecchia.

Complessivamente, i concorsi del fine settimana hanno portato nelle tasche dei cittadini laziali oltre 76.500 euro.