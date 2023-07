La dea bendata bacia Cisterna, vinti al lotto oltre 23mila euro

Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono stati vinti 23.750 euro a Cisterna di Latina grazie alla combinazione 11-17-69 sulla ruota di Roma. Il concorso del Lotto di sabato 15 luglio ha distribuito 5,6 milioni di euro, per un totale di 620 milioni da inizio anno.

Lazio baciato dalla fortuna nel concorso del 10eLotto di sabato 15 luglio. A Roma, come riporta Agipronews, da segnalare una vincita da 20mila euro arrivata grazie a un “6” centrato in un’estrazione frequente. A Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, vinti 5.001 euro con un “8 Doppio Oro” nell’estrazione abbinata a quella del Lotto. Il concorso del Lotto di sabato 15 luglio ha distribuito 11,9 milioni di euro, per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.