La Dea bendata bacia il bar 0773, vinti 2 milioni di euro sulla Pontina

La fortuna ha fatto visita a Latina lo scorso 1 maggio, durante il giorno festivo, nella ricevitoria del bar, ristorante e tavola calda 0773 lungo la via Pontina, dove è stata registrata una maxi vincita di 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci da 10 euro.

La titolare dell’attività racconta che l’incredibile momento è avvenuto alle 4.35, quando il locale si stava svuotando e c’erano solo quattro persone al lavoro. Un cliente, dopo aver fatto un aperitivo con amici, ha chiesto un Gratta e Vinci, che ha subito grattato rivelando la vincita.

Emozionato, il vincitore è corso a Roma per convalidare il biglietto al Monopolio di Stato, salutando tutti con un sorriso e la promessa di rivedersi il giorno successivo. È stata un’esperienza emozionante per i titolari e i dipendenti, che hanno vissuto per la prima volta una vincita così significativa all’interno del locale.