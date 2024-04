La denuncia di Fondi Vera: “Salviamo il playground di Piazza Purificato”

Salvare il playground di Piazza Domenico Purificato dall’abbandono, dal degrado e dall’incuria.

È quello che Fondi Vera ha chiesto nei giorni scorsi in una nota indirizzata a Sindaco ed Assessore al ramo.

“Una richiesta che facciamo nostra a seguito di segnalazioni e sollecitazioni, per uno spazio in cui poter fare sport in maniera gratuita, basket nello specifico. Uno spazio messo davvero male, un’area che potrebbe essere gestita attraverso un Patto di Collaborazione con Cittadini e Associazioni, strumento che proponiamo ormai da anni a questa Amministrazione Comunale” commenta il Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone.

Nei mesi scorsi il playground è finito anche nel mirino della nota pagina social Space Jumpers, che visita le aree dove giocare liberamente a pallacanestro. E che purtroppo ha trovato una situazione indecorosa, bocciando soronamente lo spazio di Piazza Domenico Purificato.

“Siamo nel cuore di un quartiere molto popoloso, a due passi da Scuole e Biblioteca. Rimettere al loro posto le panchine, ripristinare la fontanella e dare una sistemata a fondo, canestri e retine costerebbe davvero poco. Non è così difficile, che ne dite?” conclude Ciccone.

Questa è solo una delle proposte emerse nella Conferenza “FONDI 2030 – Obiettivo 7 GIOVANI” tenutasi lo scorso 22 Marzo.

Come anticipato, il Movimento Fondi Vera se ne fa e se ne farà portavoce nei confronti delle Istituzioni locali, già dalle prossime settimane, con altri puntuali suggerimenti utili alla Comunità.