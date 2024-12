La Don Milani di Latina festeggia 50 anni: una celebrazione tra storia e futuro

La Commissione Istruzione del Comune di Latina ha partecipato oggi alle celebrazioni per i 50 anni dell’Istituto Comprensivo Don Milani, punto di riferimento per generazioni di studenti latinensi. L’evento, intitolato “L’istituto di ieri, di oggi e di domani”, è stato un momento di condivisione e memoria, arricchito da testimonianze di docenti, studenti ed ex studenti, che hanno raccontato l’evoluzione della scuola nel tempo, dalle prime sfide agli attuali successi educativi.

La giornata ha visto la partecipazione dell’assessore all’Istruzione Francesca Tesone, del presidente della Commissione Giuseppe Coriddi e dei membri Giuseppe Coluzzi e Pina Cochi, quest’ultima da sempre impegnata in iniziative contro il bullismo e la violenza giovanile.

Un momento particolarmente emozionante è stata l’esibizione dell’orchestra scolastica, che ha saputo conquistare i presenti con interpretazioni appassionate e tecnicamente impeccabili. “La Don Milani – ha dichiarato l’assessore Tesone – è un simbolo di crescita culturale e sociale per Latina. Guardare a questi 50 anni significa riconoscere il valore di un’istituzione che ha contribuito a formare i cittadini del domani”.

L’evento ha rappresentato non solo un’occasione di festa, ma anche uno stimolo per continuare a investire nell’istruzione come pilastro della comunità.