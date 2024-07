La F.a.i.l.c. Conf.a.i.l. di Latina esprime solidarietà ai lavoratori della FARLA di Borgo San Michele

La F.a.i.l.c. Conf.a.i.l. di Latina ha espresso, tramite le parole del suo segretario nazionale Giovanni Chiarato, solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici della FARLA di Borgo San Michele per il loro impegno e dedizione nel garantire i rifornimenti di farmaci ai distributori della regione. Grazie al loro surplus di lavoro, l’intera filiera del settore è riuscita a mantenere una fornitura costante e ininterrotta di farmaci necessari per la stabilità delle persone in cura, sin dal giorno seguente all’incidente che ha colpito la struttura.

La F.a.i.l.c. Conf.a.i.l. ha lodato la competenza e l’adesione alle procedure di sicurezza dimostrate dagli operatori presenti nel deposito e nella struttura direzionale durante la crisi. Attualmente, i lavoratori e le lavoratrici affrontano con determinazione gli stress derivanti dagli spostamenti verso le sedi di Viterbo e Roma, e coloro che lavorano da remoto ricevono pieno riconoscimento per l’aumento dell’orario e della tratta da parte dei vertici aziendali.

“L’intera filiera del settore, in ogni sua forma, si è prodigata e sta continuando a farlo per assicurare la fornitura di tutti i farmaci necessari”, ha dichiarato Chiarato. “Quando le cose funzionano, in qualità di Organizzazione Sindacale siamo i primi ad esserne lieti. Siamo fieri della qualità dimostrata dai lavoratori del settore chimico farmaceutico e della distribuzione nell’Agro Pontino e nella Regione Lazio”.

La F.a.i.l.c. Conf.a.i.l. ha ribadito la sua disponibilità a offrire il proprio contributo e ha espresso ammirazione per la preparazione e il senso civico del corpo lavorativo della FARLA di Latina e dei suoi vertici aziendali.