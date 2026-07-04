La famiglia del BIP si allarga, al via anche il Padel in Piazza

Da oggi pomeriggio, fino a domenica 26 luglio, torna la tanto attesa seconda edizione del torneo Padel in piazza, organizzato da Pad & Fit 4.0 di Marco Lucia e dagli avvocati Emilio Cerci, Marco Gubitosa e Alessandro Paletta, con la collaborazione di ASI, ente di promozione sportiva. Anche quest’anno Padel in piazza si inserisce negli eventi del BIP – Basket in piazza – organizzato dall’associazione Amici del Basket. Fitto il calendario della rassegna sportiva: si prende il via oggi alle 18.00 con gli ottavi di finale del torneo silver maschile e femminile. Alle 19.30 inaugurazione ufficiale del torneo con tutti i protagonisti della seconda edizione per il taglio del nastro che darà il via alla manifestazione.

Si proseguirà, poi, fino alle 24.00, con tutte le partite in programma. Speaker ufficiale dell’evento, Alessandro Zaffarano. A fare da corollario agli eventi sportivi i numerosi stand gastronomici. Tra gli appuntamenti più attesi di questa seconda edizione il Torneo di Beneficenza dei Calciatori, in programma il 10 luglio, quando Piazza del Popolo ospiterà in campo volti noti del mondo del calcio. Il 13 luglio sarà invece la volta degli ottavi di finale del Torneo delle Professioni (avvocati, commercialisti, ingegneri e medici), il 16 luglio torneo Surprise, mentre il 17 luglio spazio a una delle novità di questa edizione con il Torneo di Burraco pensato per coinvolgere anche un pubblico diverso dagli appassionati di padel. A partire dal 21 luglio spazio alle semifinali di tutti i tornei in programma, domenica 26 in programma le finali che chiuderanno oltre tre settimane di sport e spettacolo nel cuore della città. Anche quest’anno Padel in piazza conferma il proprio impegno nel sociale: l’intero ricavato verrà, infatti, devoluto all’Associazione Matteo Fabrizio ODV, a sostegno dei reparti di Ematologia e Oncologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.