La Fogliano Arena si prepara, il 31 agosto arriva Lazza

Il Lungomare di Latina si prepara ad una nuova serata da ricordare. Esatto perché il 31 agosto alla Fogliano Arena del lungomare di Latina arriverà una delle punte di diamante della scena rap Italiana: Lazza.

Il rapper originario di Milano salirà sul palco per un live che promette energia, testi immediati e una presenza scenica carica di atmosfera. Tra i fan è già partita la caccia al biglietto, con appassionati che arriveranno da diverse zone per godersi una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento di alto livello.

L’arrivo di Lazza si inserisce in una programmazione estiva che ha già visto nomi di richiamo internazionale e talenti italiani di spicco. Un’occasione unica per la Fogliano Arena di consolidarsi come palcoscenico capace di offrire eventi per la ripartenza della città e soprattutto della Marina.