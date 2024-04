La Fondazione Di Pietro condanna le parole del Generale Vannacci: “Inclusione valore imprescindibile”

Il generale Vannacci ha scatenato polemiche con le sue recenti dichiarazioni riguardanti i diritti civili delle persone con disabilità, suscitando una forte reazione dalla Fondazione Di Pietro, impegnata da anni nel sostegno a questa causa.

“La Fondazione Di Pietro – presieduta da Giovanni Di Pietro – da anni impegnata in iniziative a carattere nazionale e internazionale per il sostegno alle persone con disabilità, realizzando tra l’altro a Latina il primo Monumento all’Inclusione in Europa dedicato a Eunice Kennedy Shriver, fondatrice di Special Olympics, il primo movimento sportivo al mondo riservato ad atleti con disabilità intellettiva, stigmatizza e condanna le farneticanti dichiarazioni del generale Vannacci e il colpevole silenzio di quanti non comprendono l’oscurantismo e il buio sociale che tali esternazioni rischiano di generare nella nostra società. Ritiene altresì l’Inclusione quale unico veicolo e valore imprescindibile per la crescita e lo sviluppo di una società civile globale più equa e più giusta.”

La storia dimostra infatti l’importanza dell’integrazione e dell’inclusione, sia nella vita sociale che nello sport, come fattore fondamentale di crescita per le persone con disabilità e le loro famiglie.

La Fondazione Di Pietro ribadisce infine l’importanza dell’inclusione come unico veicolo per la crescita e lo sviluppo di una società civile globale più equa e giusta.