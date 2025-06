La Formia Rifiuti Zero al lavoro per salvare la “Bandiera Blu”

Non tutte le spiagge sono pronte ad accogliere turisti e residenti, e proprio per questo la Formia Rifiuti Zero ha iniziato gli interventi di pulizia con un metodo collaudato e rispettoso dell’ambiente. È la fase di preparazione dei litorali prima dell’avvio della stagione estiva. Gli interventi riguardano tutti i tratti di litorale non in gestione ai lidi ed avvengono attraverso operazioni specifiche. Su molti tratti è necessario un efficace taglio delle erbacce, sia per garantire visibilità sia per assicurare la sicurezza. Dopo l’eliminazione delle sterpaglie, avviene la raccolta manuale dei rifiuti, anche tramite rastrelli, seguita dalla setacciatura del terreno fino a 15 centimetri con mezzi non invasivi, in modo da eliminare microrifiuti e rifiuti sepolti. Nessun escavatore, nessun mezzo cingolato: solo attenzione, competenza e rispetto del suolo.

L’intervento si articola in più fasi. Il primo passaggio è il taglio dell’erba, fondamentale per operare in sicurezza ed evitare rischi legati alla presenza di siringhe, rifiuti pericolosi o fauna problematica. Tale attività serve anche a garantire l’accesso in sicurezza agli arenili. Si prosegue con un’analisi puntuale dei materiali abbandonati, per capire come rimuoverli e smaltirli nel modo corretto. Poi si passa alla raccolta manuale, con rastrelli e operatori specializzati, fino alla pulizia in profondità, affidata a mezzi gommati non impattanti. Il carico finale avviene a mano o con il ragno, sempre nel rispetto delle regole della raccolta differenziata.

“In vista della stagione estiva – dichiara l’Amministratore Unico di Formia Rifiuti Zero – metteremo in campo una serie di azioni mirate alla sensibilizzazione di cittadini e turisti, per mantenere alti i livelli di raccolta differenziata. La Bandiera Blu non si ottiene né si conserva per caso: servono acque pulite, certo, ma anche spiagge ordinate, sostenibili e un tasso di differenziata adeguato al valore del nostro territorio”.

Formia Rifiuti Zero continua così a lavorare ogni giorno con impegno e buon senso, ottimizzando le risorse e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Spiagge più belle, più sicure e più pulite sono il primo passo per accogliere al meglio la stagione turistica e rendere il territorio ancora più vivibile.