La fortuna bacia ancora Terracina, vinti 21mila euro al 10eLotto

La fortuna sembra essersi stabilita a Terracina. A distanza di poco più di due settimane dalla vincita record di 640mila euro, la dea bendata è tornata a bussare sul litorale pontino nel concorso del 10eLotto di venerdì 12 giugno. Come riporta Agipronews, un fortunato giocatore si è aggiudicato 21mila euro grazie a un “9” centrato nella ricevitoria di via Badino.
Nemmeno il tempo di archiviare i festeggiamenti per il super jackpot della scorsa settimana, dunque, che la città si ritrova nuovamente a brindare, confermandosi un presidio magico nel gioco. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,4 milioni di euro in tutta Italia, facendo lievitare il totale nazionale da inizio anno a oltre 1,83 miliardi.