La fortuna bacia Latina: vinti 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci

La fortuna ha sorriso a un residente di Latina che ha vinto 2 milioni di euro con un biglietto del Gratta e Vinci “Mega Miliardario”. Il fortunato vincitore, o vincitrice, ha acquistato il biglietto da 10 euro al Bar Harris, situato in via dei Volsci. La notizia è stata accolta con sorpresa dai titolari del bar, che non hanno idea di chi possa essere il fortunato. “Il vincitore non è tornato al bar per comunicarci la vincita, ma si è diretto direttamente a Roma per riscuotere il premio”, hanno dichiarato. Il gesto misterioso ha suscitato curiosità tra i clienti abituali del locale, ma, al momento, l’identità del vincitore resta sconosciuta.