La fortuna bacia Pontinia, vinti 2 milioni con un Gratta e Vinci

Un biglietto Gratta e Vinci “Nuovo 50X” regala un vincita da record in provincia. E’ accaduto a Pontinia dove, tra i cittadini, regna sempre più la curiosità per cercare di capire chi possa essere il fortunato vincitore, che però per ora rimane nell’anonimato più assoluto.

Sulla vincita è intervenuto anche il sindaco Egidio Tombolillo che ha così spiegato: “Speriamo che la dea fortuna abbia baciato una persona veramente bisognosa, sarebbe un bel regalo. In città non se ne è saputo nulla, ma sono felice per il mio concittadino”.