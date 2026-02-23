La fortuna fa tappa al Blu Bar: vinti 10 mila euro con un Gratta e Vinci

La dea bendata fa tappa a Latina e sceglie il Blu Bar come scenario di una piccola grande festa. È successo nella tarda mattinata di oggi, quando un cliente abituale del locale di via Bramante ha deciso di tentare la sorte acquistando un Gratta e Vinci da 20 euro della serie “Maxi Miliardario”.

Dopo pochi istanti, grattando il biglietto, è arrivata la sorpresa: una vincita da 10mila euro che ha trasformato un gesto quotidiano in un momento da ricordare. L’emozione del fortunato giocatore è stata subito condivisa con il personale del bar, che ha partecipato con entusiasmo alla gioia per il premio appena scoperto.

Il Blu Bar, gestito da Luciano Pacella, è da tempo un punto di riferimento per molti clienti della zona, apprezzato per l’accoglienza e l’atmosfera familiare. Questa volta, oltre al consueto via vai, il locale si è ritrovato al centro di una storia a lieto fine, suggellata anche da una foto ricordo con il biglietto vincente.