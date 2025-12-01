La fortuna ferma in provincia: vinti oltre 155mila euro tra Pontinia, Cisterna e Terracina

Il territorio pontino festeggia con l’ultima estrazione del SuperEnalotto. A Cisterna è stato centrato un “5” dal valore di 17.379,07 euro presso La Mia Tabaccheria in piazza San Pietro e Paolo 6, portando un po’ di gioia tra i giocatori locali.

Il colpo più alto di giornata però arriva da Pontinia, con 124.750 euro vinti in piazza Indipendenza con sei ambi, quattro terni e una quaterna indovinati sulla ruota Nazionale. A questi si aggiungono i 14.250 di Terracina, sempre in provincia di Latina, grazie a tre ambi e un terno in via Basilicata.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro dall’inizio del 2025.