La gara degli ex: Latina – Foggia nelle parole di Padalino

Pasquale Padalino, tecnico del Latina Calcio, ha parlato in conferenza stampa della sfida imminente contro il Foggia, squadra che rappresenta per lui un passato significativo: “”Per me non è la prima volta che incontro il Foggia, ormai ci ho fatto un po’ l’abitudine – ha esordito -. Ovviamente l’emozione c’è, sono Foggiano, ma per questa partita devo pensare esclusivamente a quello che è la mia squadra.”

Foggiano, classe ‘72, Padalino lega la sua carriera ai colori rossoneri, da pupillo di un maestro come Zdenek Zeman, ad allenatore del sodalizio rossonero. Padalino ha riconosciuto l’emozione nel dover affrontare una squadra della sua città natale, ma ha sottolineato la necessità di concentrarsi esclusivamente sul proprio ruolo di allenatore del Latina, mettendo da parte i sentimenti personali per dare il massimo alla sua squadra.

Sul fronte della condizione fisica, Padalino ha aggiornato sul recupero di alcuni giocatori: “Capanni è tornato disponibile, mentre Polletta e Serbouti sono ancora fuori. Di Renzo ha avuto un problema leggero durante l’allenamento, ma nulla di preoccupante.” Il tecnico ha inoltre riflettuto sulla prestazione della squadra contro la Turris, evidenziando che, nonostante la sconfitta, il gioco espresso non è stato insufficiente, ma piuttosto è mancata la determinazione in alcune situazioni chiave.

Non sarà il solo ex: Davide Petermann si è unito al Latina Calcio durante il calciomercato estivo, mentre nelle fila rossonere vedremo una vecchia conoscenza pontina: il centrocampista Davide Mazzocco.