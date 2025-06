La “Giuseppe Giuliano” ricorda Emiliano Salzano, tutti in campo per l’amicizia e la solidarietà

La sua scuola lo ha voluto ancora ricordare con affetto, per il compagno di classe che è stato e per il messaggio lanciato dall’associazione nata in suo nome, IL LIBRO DI EMILIANO (…una storia da continuare).

Sorrisi e tanto cuore nel secondo Memorial “Emiliano Salzano” presso il campetto di Piazzale dei Mercanti, a due passi dalla “Giuseppe Giuliano”. Un torneo di calcio a 5, cui hanno preso parte le squadre delle terze classi medie. Tutto in una mattinata. Eliminatorie e fasi finali, rinnovando la grande passione per il calcio di Emiliano, tifosissimo del Milan.

Il torneo è stato fortemente voluto da uno dei suoi professori, Gino Ciattaglia, che insieme agli altri docenti di educazione fisica, ha organizzato l’intera manifestazione.

L’associazione IL LIBRO DI EMILIANO (…una storia da continuare) presieduta dalla mamma di Emiliano, Piera Bernardi, ha consegnato a ciascuno dei ragazzi delle squadre vincitrici le medaglie e, tra commozione e ringraziamenti, si è conclusa una mattinata nella quale si è appreso qualcosa di diverso e importante al di fuori dei libri di testo.

Emiliano ci ha lasciato a causa della distrofia muscolare.

L’associazione si occupa da ormai due anni di agevolare le persone con disabilità motorie. Fino ad oggi sono state donate 8 sedie job agli stabilimenti balneari ancora carenti, è stata installata un’ altalena per disabili presso il Piazzale dei Navigatori sul lungomare di Latina e donata una sedia a rotelle da maratona (hyppocampe) per persone con difficoltà motoria, al Comune di Latina. Per un futuro accessibile a tutti…