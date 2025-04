La Gregoriana, tutto pronto per la quarta tappa di In Corsa Libera

Tutto pronto per La Gregoriana, gara organizzata dall’A.S.D. Tivoli Marathon e dalla Pro Loco di San Gregorio da Sassola. L’evento, valido come quarta tappa del circuito In Corsa Libera, si svolgerà sotto l’egida di Opes e con il patrocinio dei Comuni di Tivoli e San Gregorio da Sassola. La manifestazione celebrerà il ventesimo anniversario dell’A.S.D. Tivoli Marathon, da sempre impegnata nella promozione dei valori dello sport e del podismo nella provincia di Roma e nel Lazio.

L’evento si svolgerà il 6 aprile 2025 lungo un suggestivo percorso di 13,5 km, caratterizzato da un dislivello di 233 metri. Il ritrovo degli atleti è fissato per le ore 7:00 presso San Gregorio da Sassola, con possibilità di parcheggio gratuito presso il campo sportivo Luigi Antenucci. Dalle ore 7:30 alle 8:45 sarà attivo un servizio navetta per il trasferimento degli atleti a Piazza Garibaldi, a Tivoli, punto di partenza della gara, prevista per le ore 9:30. Gli atleti si sfideranno su un tracciato panoramico caratterizzato da una dolce e costante salita, che offrirà la possibilità di ammirare le bellezze delle campagne romane.

“Si tratta di un tracciato impegnativo di costante e dolce salita che metterà alla prova tutti i partecipanti – commenta il presidente della Tivoli Marathon Marco Morici – Durante il percorso, poi, gli atleti potranno godere dello splendido panorama della pianura romana e dei meravigliosi scorci della Villa Adriana”. La Tivoli Marathon, insieme al suo presidente Marco Morici, esprime profonda gratitudine verso tutte le istituzioni che contribuiscono alla realizzazione di questo evento: il Comune di Tivoli, il Comune di San Gregorio da Sassola, la Pro Loco di San Gregorio da Sassola, l’Associazione Aefula, l’A.N.C. e la CONGEAV ed un sentito ringraziamento va anche a tutti gli sponsor che supportano con entusiasmo questo progetto. “Attraverso questa manifestazione, vogliamo celebrare e dare risalto alle eccellenze del territorio – conclude Morici – Per questo, abbiamo scelto di dedicare la gara ad Andrea Barberi, straordinario atleta e primatista della nazionale, la cui scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella comunità di San Gregorio da Sassola”.

La gara competitiva non sarà l’unico evento della giornata: sarà infatti possibile partecipare anche alla corsa non competitiva, che si svolgerà sullo stesso tracciato della gara competitiva. Le iscrizioni per entrambe le competizioni possono essere effettuate online sul sito www.raceservice.it/lagregoriana entro le ore 20:00 del 4 aprile 2025. L’organizzazione si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni al raggiungimento di 300 partecipanti per la gara competitiva e 100 per quella non competitiva. Per la gara competitiva, è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione. Per la corsa non competitiva, oltre alla compilazione del modulo, è obbligatorio inviarlo via e-mail all’indirizzo info@raceservice.it. La quota di iscrizione online è di 13 euro, con pagamento tramite bonifico bancario intestato all’A.S.D. Tivoli Marathon (IBAN: IT15A0832739450000000002080), specificando nella causale: “Iscrizione La Gregoriana 2025 – Nome e Cognome”. Sarà possibile iscriversi anche in loco, al costo di 15 euro.

Saranno premiati i primi tre atleti assoluti, sia nella categoria maschile che in quella femminile, oltre ai primi cinque di categoria (M/F). Inoltre, verranno assegnati premi alle società più numerose.

Per tutti i partecipanti è previsto un ricco pacco gara contenente occhiali da sole sportivi, gel e barretta. All’arrivo gli atleti riceveranno una splendida medaglia di legno ecosostenibile raffigurante l’Arco dei Padri Costituenti di Tivoli ed il Castello Brancaccio di San Gregorio da Sassola. Al termine della gara ci sarà la Sagra della Pecora, una festa per tutti i partecipanti ed i loro accompagnatori, che si svolgerà nella splendida Piazza del Castello Brancaccio e nell’adiacente Parco. La Gregoriana rappresenta un’occasione unica per immergersi nelle bellezze naturali del territorio laziale e scoprire il fascino storico delle cittadine di Tivoli e San Gregorio da Sassola.