La Guardia di Finanza di Trieste confisca 1.5 milioni a un pontino

È Fabrizio Bruno l’imprenditore di Latina al quale sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di circa 1.5 milioni di euro. L’uomo, ritenuto socialmente pericoloso e già coinvolto in diversi procedimenti penali, si è visto sottrarre due immobili (una villa con piscina e un appartamento), cinque auto di lusso di marca tedesca e undici orologi con prezzi da capogiro. I finanzieri hanno poi sequestrato 150mila euro in contanti, di cui 47 depositati su un conto bancario sito oltralpe.

Secondo le indagini perpetrate della Guardia di Finanza, l’imprenditore sarebbe stato coinvolto in diverse truffe legate alla vendita di auto provenienti dalla Germania, presentate come seminuove ma con chilometraggi alterati per aumentarne il valore. Come se non bastasse, le vetture sarebbero state immatricolate in modo irregolare presso la Motorizzazione.

Non sono poche le vittime che sono cadute nella trappola di Bruno, ben 835 in tutta Italia. La Guardia di Finanza di Trieste, che ha coordinato l’operazione, ha poi evidenziato come dagli accertamenti patrimoniali emerga una forte sproporzione tra i redditi dichiarati e le disponibilità economiche della famiglia – stimata in circa 4 milioni di euro – circostanza che ha portato alla confisca dei beni.