La Guardia di Finanza dona vestiti a una Onlus di Formia

Capi d’abbigliamento confiscati nell’ambito di un procedimento penale sono stati destinati a persone in difficoltà grazie a un’iniziativa promossa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina.

La donazione è avvenuta nei confronti dell’associazione Solidarietà Onlus di Formia e rientra nelle attività di solidarietà sociale promosse dal Comando Regionale Lazio. La merce era stata confiscata dal Tribunale di Cassino al termine di un procedimento nato da un’indagine condotta dai finanzieri della Compagnia di Formia.

L’operazione risale a un controllo effettuato nell’area balneare del Golfo di Gaeta, dove le Fiamme Gialle avevano sequestrato numerosi accessori di abbigliamento a un venditore ambulante extracomunitario. Dagli accertamenti era emersa l’assenza della documentazione necessaria a certificarne l’autenticità, oltre alla mancanza dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Sebbene il provvedimento di confisca prevedesse inizialmente la distruzione della merce, la Guardia di Finanza ha chiesto e ottenuto dall’Autorità giudiziaria l’autorizzazione alla donazione dei capi, dopo la rimozione dei marchi e dei segni distintivi riconducibili alle griffe riportate sugli articoli.

I vestiti sono stati quindi consegnati all’associazione Solidarietà Onlus, che provvederà a distribuirli alle persone bisognose del territorio.

Il presidente dell’associazione ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando la sensibilità dimostrata dalla Guardia di Finanza e auspicando che collaborazioni di questo tipo possano proseguire anche in futuro. Un gesto che trasforma beni destinati alla distruzione in un aiuto concreto per chi vive situazioni di fragilità economica e sociale.