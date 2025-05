La Juniores dell’Antares brilla ancora, steso il Grifone e avanti nei playoff

Vince e avanza nella griglia Play off la Juniores dell’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina che la spunta in trasferta ad Acilia ai rigori per 11 a 9 sul Grifone Nuoto Roma, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’ 8 a 8.

Sempre avanti nel punteggio di due gol i ragazzi cari al Presidente Bruno Davoli, raggiunti tutte le volte sul pari dai capitolini. Per gli atleti di coach Mauro Gubitosa 4 reti di Veglia, doppietta per Viccione e gol di Fedeli e Michele Albanesi, quest’ultimo con un bel pallonetto. Ai pontini va comunque il merito di aver vinto alla lotteria dei rigori dove i due portieri dell’Antares, Martinut, con due penalty parati, e Bernardini, con un rigore intercettato e un altro “neutralizzato” nei tempi regolamentari, hanno contribuito sicuramente al successo dei latinensi.

Queste le parole al termine della gara di coach Mauro Gubitosa: “L’esito finale dei rigori ci premia in una giornata dove potevamo chiudere prima la pratica, ma archiviamo in fretta questo match perché dovremmo dare molto di più se vogliamo superare nei quarti in trasferta la RN Roma Vis Nova”.

Tabellino

Grifone Nuoto-Antares Latina 9-11 ai rigori (2-2; 0-0; 3-5; 3-1).

Grifone Nuoto: Bono, Pecchi 4, La Scaleia, Tarragoni, Valcastelli Mi 3; Frascella 1, Altissimi, Valcastelli Ma, Semprebene, Altarocca, Capannolo, Rodriguez. Tpv: Antonio Vittorioso.

Antares Latina: Bernardini, Veglia 4, Micci, Romano, Viccione 2, Di Vito, Albanesi V, Albanesi M 1, Ferone, Fedeli 1,- , Chemello, Martinut. Tpv: Mauro Gubitosa.

Superiorità: Grifone 3/7 + Rig. 0/1 fallito da Valcastelli Mi; Antares 1/4 + Rig. 1/1 segnato da Veglia.

Sequenza rigori: Ferone (A) sbagliato, Pecchi (G) sbagliato/parato da Martinut, Veglia (A) segnato, Valcastelli Ma (G) sbagliato/parato da Bernardini (A), Micci (A) segnato, Valcastelli Mi (G) segnato, Fedeli(A) sbagliato, Frascella (G) sbagliato/parato da da Martinut, Viccione (A) segnato.

Arbitro: Signor Pislariu