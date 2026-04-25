La Lab DFG in giro per l’Italia con il “Festival del Mito Sportivo”

Sarà presentato domenica a Ripa Teatina il Festival del Mito Sportivo, iniziativa promossa dalla Lab DFG che punta a raccontare lo sport attraverso le storie dei suoi grandi protagonisti.

Un progetto itinerante che attraverserà diverse regioni italiane con l‘obiettivo di trasformare le imprese dei campioni in memoria collettiva, valorizzando lo sport come linguaggio universale capace di unire generazioni e comunità.

Le tappe del progetto

Il via ufficiale è fissato per il 21 maggio a San Bartolomeo in Galdo, in Campania, con una tappa dedicata a Diego Armando Maradona. Il percorso proseguirà poi in Abruzzo, a Ripa Teatina, quindi in Basilicata, a Policoro, per concludersi a luglio nel Parco Nazionale del Circeo.

Un itinerario che intreccia sport e identità dei territori, mettendo in dialogo passato e presente. In programma incontri, laboratori e mostre, con la partecipazione di ospiti provenienti dal mondo dello sport, del giornalismo e delle istituzioni. Il direttore artistico sarà il giornalista di Radio24, Dario Ricci.

Le prime due tappe toccheranno comuni legati simbolicamente dal mito del pugile Rocky Marciano, figura emblematica capace ancora oggi di unire storie e comunità diverse.

Alla presentazione, per la Lab DFG, interverranno l‘editore, Giovanni Di Giorgi, organizzatore e ideatore del Festival, il presidente, Adriano Maria Zaccheo e Fabio Benvenuti, che modererà la conferenza stampa.