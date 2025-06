La Latina che vive: Afrojack fa ballare tutto il Lungomare

Un debutto da incorniciare quello della Fogliano Arena, che sulla splendida costa di Latina ha aperto ufficialmente la stagione con un evento da tutto esaurito. A infiammare il palco dell’arena è stato il DJ internazionale Afrojack, che ha trasformato la serata inaugurale in una vera e propria celebrazione musicale, richiamando giovani da tutto il Lazio e da diverse regioni italiane.

Soddisfatto e visibilmente emozionato Gianluca Boldreghini, titolare della struttura: “È stata un’emozione indescrivibile e al contempo una grande soddisfazione. Abbiamo offerto una varietà di servizi eccellenti, dai parcheggi alle navette, dalla sicurezza ai punti ristoro, che hanno garantito un’esperienza straordinaria per tutti i partecipanti. Ricevere i complimenti dallo staff manageriale di Afrojack, sorpresi dalla qualità e dalla scenografia del luogo, è stato il fiore all’occhiello della serata”.

Il pubblico ha iniziato ad affollare il lungomare di Latina già nel primo pomeriggio, trasformando un tratto di costa finora poco valorizzato in un vibrante centro di aggregazione giovanile e musicale.

Boldreghini ha voluto ringraziare le forze dell’ordine, le istituzioni e tutti coloro che hanno reso possibile l’evento: “Lavorando insieme, abbiamo dimostrato che l’unione tra pubblico e privato può portare a risultati straordinari. Una collaborazione leale che continuerà a portare benefici a tutto il territorio”.

Non sono mancati, sui canali social dell’artista, apprezzamenti per l’accoglienza pontina. Noto alla cronaca nazionale per essere il marito della famosa cantante Elettra Lamborghini, Afrojack rappresenta un manifesto della musica dance mondiale: evento di apertura più importante Latina non poteva chiedere.

La programmazione della Fogliano Arena proseguirà per tutta l’estate con una proposta artistica varia e inclusiva: tredici eventi tra DJ set, spettacoli di cabaret e musical, pensati per coinvolgere un pubblico eterogeneo, dalle famiglie ai più giovani.

Latina, vive. E balla.