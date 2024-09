La latinense Soraya Galuppi è Miss Lazio 2024

La 20enne di Latina Soraya Galuppi, già Miss Rocchetta Bellezza Lazio, vince a San Felice Circeo anche la fascia regina del Lazio e lascia il titolo vinto in precedenza alla 20enne romana Sara Tancredi seconda classificata.

L’epilogo delle regionali è stato ospitato, nella seconda edizione di un vero e proprio festival denominato “Lazio, la bellezza del talento”, tra moda, musica, teatro e cinema.

Si sono concluse ieri sera nel borgo di San Felice Circeo, nello splendido e panoramicissimo scenario dei Giardini di Vigna La Corte – suggestiva location con vista panoramica sullo splendido mare e sul promontorio del Circeo – le finali regionali del concorso che hanno visto, nel corso di due giorni, l’assegnazione delle ultime tre fasce in palio, Miss Bellezze del Lazio 20234 Miss Social Lazio 2024, ma soprattutto Miss Lazio 2024 fascia regina della nostra regione.

L’evento, patrocinato dal Comune di San Felice Circeo guidato dal sindaco Monia Di Cosimo, si è svolto in due giorni nell’ambito della terza e quarta tappa della kermesse “ Lazio, la bellezza del Talento 2024 “ promossa dalla Regione Lazio tramite Lazio Innova con l’ obiettivo di valorizzare le bellezze paesaggistiche del Lazio, ma anche dei giovani che hanno scelto di intraprendere un percorso formativo in diversi settori artistici, come ad esempio nella musica, nella moda, nel teatro e nel cinema – e realizzata in collaborazione con il Concorso Nazionale Miss Italia Regione Lazio e con alcune delle più prestigiose scuole di alta formazione tecnologica della Regione Lazio: Maiani Accademia Moda, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè, ITS Academy Sistema Moda, ITS Academy Lazio Digital, ITS Turismo Academy Roma.

“Siamo molto orgogliosi – spiega Giuseppe Schiboni, assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio – del successo che questo evento sta riscuotendo accreditandosi quale vetrina d’eccezione nella nostra regione grazie alla capacità di porre al centro le capacità dei nostri ragazzi. Quello che abbiamo davvero compreso tramite questi progetti delle scuole di alta formazione è la voglia e la passione dei nostri ragazzi di acquisire competenze che diverranno poi la base del loro lavoro futuro”.

A premiare la neo Miss Lazio Saraya Galuppi è stato l’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio Giuseppe Schiboni con le ultime quattro vincitrici del titolo di Miss Italia: Martina Sambucini (2020), Zeudi Di Palma (2021), Lavinia Abate (2022) e Francesca Bergesio ( 2023 – in carica) e la Miss Lazio 2023 Chiara Avanzi.

Protagoniste della scena le 26 concorrenti, che hanno sfilato le creazioni sartoriali degli allievi della Maiani Accademia Moda con Francesco Nuzzi, attore diplomato nella sezione teatro dell’Officina Pasolini e Matteo Gravante, cantautore diplomato nella sezione canzone dell’Officina Pasolini.

In giuria, presieduta dalle quattro sopracitate Miss Italia, l’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio Giuseppe Schiboni, l’assessore ai servizi tecnologici di San Felice Fabio Beccari, l’attore Vincenzo Peluso, la stilista Barbara Basciano, la fondatrice dell’accademia MAM Maria Maiani, la modella Chiara Avanzi, il produttore cinematografico Luca Mastrangelo,

il fotografo di moda Piero Consoli, il preparatore atletico Tommaso Capezzone , lo chef Bruno Brunori e il presidente della Decamano Academy Framesi Fabrizio Nobili.

Molto impegnativa le fasi di votazione e di scrutinio, visto l’alto livello delle finaliste in gara, che auspichiamo sia foriero di nuovi successi per la Delta Events, agenzia esclusivista per il Lazio del concorso Miss Italia, reduce dalle recenti vittorie proprio di Alice Sabatini (2015), Martina Sambucini (2020) e Lavinia Abate (2022).

Questa la graduatoria finale.

1° classificata, eletta MISS LAZIO 2024 SORAYA GALUPPI, 20 anni di Latina; Soraya vive con la mamma e tre sorelle, lavora in una fabbrica farmaceutica con turni notturni e da pochi mesi studia canta con un insegnate; ieri sera ha riscosso applausi a scena aperta cantando “ Amado mio “ di Pink Martini.

2° classificata Sara Tancredi, 20 anni di Roma (Talenti), occhi marroni e capelli castani. Sara è studentessa universitaria alla facoltà di Architettura, studia musical, canto, ballo e recitazione. Pratica tennis a livello agonistico. Sogna di diventare un attrice famosa.

3° classificata Greta Caretta, istruttrice di Pilates residente a Roma (Eur), ha 25 anni, capelli castani ed occhi verdi. Greta ha acquisito negli USA una laurea in Danza, Canto e Recitazione, ama cantare e recitare e vorrebbe condurre uno show tutto suo

Passiamo ai “titoli speciali” assegnati domenica sera e al titolo regionale riassegnato ieri sera per effetto della vittoria di Soraya Galuppi.

MISS BELLEZZE DEL LAZIO 2024 SARA BUMBACA. Sara è romana (Giardinetti) ha 19 anni, lunghissimi capelli castani ed occhi marroni, è estetista è sogna di diventare una famosa modella.

MISS SOCIAL LAZIO 2024 NICOLE BOCCANERA, diciannovenne di Marino (RM), è stata scelta da una giuria social tra le partecipanti laziali all’iniziativa del concorso “ Miss Italia, racconta l’Italia “

MISS ROCCHETTA BELLEZZA LAZIO 2024 SARA TANCREDI Sara Tancredi, ventenne di Roma (Talenti), occhi marroni e capelli castani. Sara è studentessa universitaria alla facoltà di Architettura, studia musical, canto, ballo e recitazione. Sogna di diventare un attrice famosa.

Per effetto di questi risultati Soraya Galuppi accede direttamente alla seconda fase della prefinale nazionale che è quella dedicata all’Academy, mentre Sara Bumbaca, Nicole Boccanera e Sara Tancredi dovranno partecipare alla prima fase delle prefinali nazionali, dove giungeranno circa 200 ragazze da tutta Italia. Solo 20 di esse accederanno alla predetta seconda fase.