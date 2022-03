La Lega di Latina vicina agli autotrasportatori. Corradini: “Regione sorda a questo grido di aiuto”

Tiene ancora banco, a livello sia locale che nazionale, la situazione nella quale versano le aziende e gli addetti dell’autotrasporto, strozzati da costi eccessivi, soprattutto dei carburanti, che rischiano di bloccare l’intero settore.

Il trasporto su gomma, specialmente nel Lazio, rappresenta uno dei maggiori vettori per la movimentazione delle merci, soprattutto alimentari, provenienti dai vari mercati della zona sud pontina soprattutto.

A sostegno delle rimostranze degli autotrasportatori si è schierato Gianluca Corradini, referente della direzione provinciale della Lega di Latina: “Sono vicino alle istanze della categoria degli autotrasportatori della provincia di Latina aderenti all’Unatrans. La situazione che si è venuta a creare rischia di portare al deterioramento di tutte le merci, soprattutto agricole, ancora ferme a causa dei vari blocchi adottati dai trasportatori. Prodotti apprezzati non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, e che creerà un grave danno all’economia della provincia di Latina.

L’aumento del costo di carburante e parcheggi, però, non è il solo problema da fronteggiare. A questo bisogna aggiungere il peggioramento delle vie di comunicazione che uniscono Latina e la sua provincia alle arterie autostradali, vedi la Roma-Latina. Una situazione che si sta consumando nel totale disinteresse tanto della politica nazionale, quanto di quella regionale e che sta mettendo in crisi tutto il settore dell’autotrasporto, che è vitale per tutti il paese.

Soprattutto la regione Lazio ha dimostrato, coi fatti, di essere totalmente sorda ai problemi della provincia di Latina ed in particolare delle aziende che operano nel campo dell’autotrasporto su gomma”.

Una posizione, quella di Corradini, sposata anche dagli onorevoli Claudio Durigon e Francesco Zicchieri che, dal canto suo, ha voluto rimarcare la propria vicinanza al settore auspicando un incontro con i rappresentati dell’autotrasporto da organizzare nei prossimi giorni, e facendosi portatore delle difficoltà del settore presso i tavoli della politica regionale e nazionale.