La Legea Mezza Maratona di Latina va a Sesti e Sonmez

Si chiude con successo la Legea Mezza Maratona di Latina, che con più di 1500 partecipanti tra le due distanze e family walk, registra un record assoluto di presenze e si pone tra le mezze maratone più gettonate d’Italia. A salire sul podio maschile della 21,097 km Fidal, Emanuele Sesti della Libertas Atletica Lamezia con il tempo di 01:14:07, secondo Riccardo Volpe della Runforever Aprilia 01:14:43 e terzo Lorenzo Martelli della Luivan Settignagno 01:15:30.

Per le donne della 21,097 km, prima Burcin Sonmez della S.S. Lazio Atletica Leggera 01:20:12, seconda Pamela Gabrielli della Runforever Aprilia 01:29:40 e terza piazza per Angelina Cavaleri Podistica Solidarietà 01:32:02. Nella distanza breve dei 10 km vince per gli uomini Gabriele Carraroli Centro Fitness Montello 00:32:33, secondo Claudio Marchiori della Nuova Podistica Latina 00:33:12, terzo Cellucci Federico della Nissolino Sport Srl Asu 00:33:19.vPer le donne prima Carla Cocco Frosinone Sport 00:36:38, seconda Simona Magrini Olibanum Overrunners 00:39:19, terza Alessandra Scaccia Frosinone Sport 00:40:01.

La gara patrocinata da Regione Lazio, Coni Lazio, Comune di Latina, Provincia di Latina, Opes e sotto l’egida Fidal è stata organizzata magistralmente dalla asd In Corsa Libera del presidente Davide Fioriello. Si sono susseguiti alle premiazioni insieme al Presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello, l’assessore sport e turismo della Regione Lazio Elena Palazzo, l’assessore allo sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, le consigliere comunali Serena Baccini e Simona Mulè, Valentina Colonna, il delegato ai grandi eventi del Comune di Latina Alessandro Marfisi, il presidente Opes Latina Daniele Valerio, il direttore tecnico Sergio Zonzin. “Sono entusiasta del successo di oggi in termini di partecipazione e di organizzazione. La nostra gara è una delle tappe predilette del podismo dello stivale con un prestigio acquisito nel tempo che cerchiamo di amplificare di anno in anno grazie ad un lavoro di promozione territoriale e sportiva. Ecco perché è importante continuare ad investire su questa gara e sulla città di Latina – commenta il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello – Numeri importanti quelli raggiunti oggi, con oltre 1500 partecipanti tra le competizioni di 10 e 21 chilometri e Family Walk.

Questi numeri si sommano alla grande partecipazione di associazioni che hanno preso parte alla tre giorni di Festa dello Sport che si è svolta e si svolgerà ancora per tutt’oggi presso il Campo CONI di Latina e che accoglierà tutti gli spettatori con spettacoli ed esibizioni delle associazioni di Opes Latina. I miei ringraziamenti vanno a tutto lo staff, al direttore tecnico Sergio Zonzin e la squadra della Fitness Montello, al presidente di Opes Latina Daniele Valerio ed a tutto il team del comitato provinciale, alla delegata tecnica ed ai giudici della Fidal, al personale coinvolto, alle forze dell’ordine, all’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Matilde Celentano, al title sponsor Legea a Icar Auto Evo, Cantina Villa Gianna, Stema Fiosiolab, El Papi, Sport’85, Biolatina, Mc Donald’s Latina Isonzo, Romagnoli, Lt Fiori e Cisterna, Prosciuttificio Bassiano Reale, Garden Hotel, Todis di Latina, Maione Store, P.L.A.S. – Prevenzione Lavoro Ambiente Salute, Corato, Plastic Free, Abc Latina, Redbull, Città Sport e Cultura, i media partner Gruppo Mondo Radio, Radio Luna, Radio Immagine, Radio Latina e Latina Corriere.it. Le foto ufficiali offerte dall’organizzazione a cura di FotoForGo, Luana Santucci e Alessandra Chiariello per la family Walk. Ma soprattutto un grazie alla forte risposta di società e runners accorsi al nostro evento. Voglio rilanciare – conclude Fioriello – l’appuntamento a tutti i nostri runners al prossimo 18 maggio 2025, ma prima ad attenderci la Maratona Maga Circe del 2 febbraio”.

Da sottolineare la collaborazione con Plastic Free e Abc Latina presente con i suoi ispettori ambientali. Durante gli eventi sportivi della mattinata, i volontari Plastic Free hanno realizzato una pulizia del Parco San Marco, raccogliendo 50kg di rifiuti e intervenendo all’interno del parco per rimuovere i pali di legno delle staccionate cadute o pericolanti. Il tutto per rendere questo importante evento sempre meno impattante a livello ambientale.