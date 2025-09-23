La macchina da scrivere di Giancarlo Siani sarà esposta a Latina

Domani a Latina sarà esposta la Olivetti M80 con cui Giancarlo Siani scrisse oltre 650 articoli e inchieste tra il 1979 e il 1985. L’iniziativa, promossa da Libera e lavialibera in collaborazione con la Fondazione Giancarlo Siani e Articolo 21, porta la storica macchina da scrivere in un viaggio in treno attraverso l’Italia, tra Campania, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, per ricordare a 40 anni dalla sua morte il giovane cronista napoletano ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985.

A partire dalle 18:00, la macchina sarà visibile presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina. Interverranno giornalisti e referenti delle associazioni organizzatrici, insieme ad autorità civili, militari e rappresentanti della società civile.

L’iniziativa vuole anche lanciare un messaggio di impegno civile: parlare di Siani significa sottolineare quanto l’informazione libera sia un deterrente contro le mafie e quanto la partecipazione dei cittadini sia fondamentale per contrastare le attività illecite.