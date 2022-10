La maglia “Mundial” di Spillo Altobelli rubata ad un avvocato collezionista

Una maglia dal valore inestimabile, soprattutto per un esperto collezionista come il povero malcapitato che si è visto rubare la casacca di gioco utilizzata da Spillo Altobelli nella finale del Bernabeu dei Mondiali dell’82. Viaggiava a bordo di un treno direzione Milano per assistere alla partita di Nations League tra Italia e Inghilterra, l’avvocato di Sonnino Cesare Coletta, che portava con se, all’interno della sua borsa, la casacca azzurra per farla autografare dai tre giocatori che facevano parte di quella rosa e che mancavano all’appello: Bordon, Causio e Vierchowod.

Avvocato pontino che si è accorto del furto solamente una volta arrivato a Milano. ” Quando mi sono accorto che era sparita mi è crollato il mondo addosso, quella maglia è un pezzo di storia”, spiega Coletta, che ha immediatamente denunciato il fatto alla Polizia Ferroviaria che ha avviato le indagini per cercare di risalire all’autore del furto. Dalle telecamere però non emergerebbe nulla che possa far luce sulla vicenda.