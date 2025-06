La mano dolosa dietro l’auto a fuoco in via Faleria a Latina

Non ci sono ancora elementi che possano accertare l’entità dolosa, ma tutto lascia pensare che sia stato qualcuno a dare alle fiamme, all’alba di ieri, l’auto in via Faleria a Latina. Le modalità con cui si sono propagate le fiamme lasciano intendere che il rogo sia stato innescato in maniera intenzionale.

Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, gli uomini della Polizia Scientifica hanno effettuato un sopralluogo accurato, raccogliendo campioni necessari per le analisi volte a verificare la presenza di liquidi acceleranti. Nella zona non ci sarebbero immagini di video sorveglianza, e i residenti non hanno notato nulla di strano.

Sarà un rebus capire anche il movente di un gesto del genere. Un gesto fatto nei confronti di un pizzaiolo 28enne di Salerno, che da qualche settimana si è trasferito a Latina per lavorare in un locale della città.