La Mezza Maratona di Malaga consacra Carraroli, Montello Running in festa

Un battistrada di calibro internazionale. Gabriele Carraroli non conosce la parola “limite”, non ci pensa proprio. Davanti a sé vede solo nuovi traguardi. Di questi ne ha tagliati tanti, indossando la canotta della società che lo ha lanciato, la Montello Running, che lo guarda con ammirazione dopo il 13° posto assoluto alla Mezza Maratona Internazionale di Malaga. Non ci siamo sbagliati, è proprio così: tra i 13 primi al mondo a tagliare il traguardo, secondo degli italiani. L’attestato di congratulazioni della Generali Maraton Malaga parla chiaro. Gabriele Carraroli, pettorale 12021, ha concluso i 21 km in 1:10:27, alla notevole media di 3m 20s/km.

Un passo da velocista puro, che lo ha reso dominatore assoluto di tutte le distanze brevi nel Lazio ed oltre, ma la caratteristiche da vero podista sono state confermate anche all’esame della mezza maratona, dove non era assolutamente facile mantenersi a certi livelli, tanto più in contesti mondiali dove parliamo di decine di migliaia di partecipanti. Entusiasmo alle stelle in casa Montello Running, racchiuso nelle parole del presidente Sergio Zonzin, uno che di corsa se ne intende e che corre da una vita: “Sono orgoglioso di avere questo ragazzo nella nostra squadra e dei grandi risultati raggiunti. Ma sono orgoglioso soprattutto del suo modo di essere….l’umiltà premia sempre”.