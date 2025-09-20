La “moto benedizione”, da Prato Cesarino a Borgo Podgora

Una “moto benedizione”, che unisce due comunità della parrocchia di Santa Maria di Sessano: Prato Cesarino e Borgo Podgora. Appuntamento questa sera a partire dalle 20, quando nel piazzale il parroco don Livio dispenserà la benedizione agli amanti della motocicletta (iniziativa aperta a ogni tipo di moto), che poi insieme raggiungeranno Borgo Podgora. Qui alle spalle della chiesa parrocchiale, è in programma una serata di aggregazione, con stand gastronomico e palco con musica dal vivo.

Presente anche lo stand solidale Il Libro di Emiliano, dove attraverso l’acquisto di dolci fatti il casa, sarà possibile contribuire alla causa dell’associazione, che sta realizzando diversi interventi per consentire una vita con sempre meno barriere a chi è in difficoltà.