La musica di Hypaton al Fogliano Hotel di Latina

L’evento straordinario per chiudere in bellezza un anno fatto di eventi e musica al Fogliano Hotel è arrivato.

L’elegante e frizzante location sul mare di Latina è pronta per il suo nuovo ospite internazionale: Hypaton.

Domenica 10 decembre, a partire dalle ore 16,00, il Fogliano Hotel- New Life tornerà a brillare con la performance di un artista di grande successo. Dopo aver composto per David Guetta e fatto ballare Ibiza, Hypaton farà emozionare e ballare anche Latina.

Con oltre 70 Milioni di ascolti su Spotify e Youtube, la star italiana di livello internazionale trasformerà il Fogliano in un entusiasmante MUSIC HOTEL.

Anche questo sarà un evento unico, con protagonisti gli spazi del Fogliano Hotel-New Life di Latina, grazie al quale Latina si conferma come una delle location più importanti della scena musicale italiana, in grado di offrire importanti occasioni di divertimento.

Giorgio Ortenzi, in arte Hypaton, da promessa della musica ora è uno dei protagonisti dello scenario musicale internazionale. Ventiquattro anni, viterbese, con papà musicista in una band locale, ha coltivato fin da giovanissimo la sua passione per la musica, una grande rincorsa verso il successo che la scorsa estate lo ha portato ad esibirsi a fianco di David Guetta e diventare uno dei protagonisti delle notti musicali di Ibiza.

Per informazioni e prenotazioni, direttamente presso Fogliano Hotel, piazzale G. Loffredo, oppure Tel.: 0773.273418