La musica pontina conquista il mondo: due grandi riconoscimenti per i fratelli Cellacchi

Due importantissimi riconoscimenti per i fratelli Cellacchi che, con la loro cultura musicale, contribuiscono a rendere grande il nome di Latina nel mondo. Riccardo, il più piccolo tra i due, si è aggiudicato il primo premio al prestigioso 11º Kobe International Flute Competition in Giappone, imponendosi su 357 candidati provenienti da 41 paesi e, nel quale albo d’oro, spiccano flautisti di fama internazionale tra cui Pahud e Oliva.

“È stata una grande gioia potermi esibire dal vivo dopo anni di concorsi svolti online a causa della pandemia – ha detto soddisfatto Riccardo – ero già molto contento di essere arrivato in finale, ma questo risultato è straordinario e rappresenta un punto di svolta nella mia carriera”.

Riccardo, vero e proprio prodigio della musica pontina, si diploma con lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” di Latina a soli 15 anni e a 16 viene ammesso presso l’Hochschule für Musik und Theater a Monaco di Baviera, dove ha conseguito il Master of Music con il massimo dei voti.

Ma la musica è una passione di famiglia: il fratello più grande, Andrea, ha recentemente vinto il concorso per docenza di fagotto per poter insegnare alla scuola universitaria di musica del conservatorio della Svizzera italiana. Andrea, così come il fratello, aveva iniziato gli studi da giovanissimo e a 16 anni si è diplomato anch’egli con lode e menzione d’onore al conservatorio di musica “Ottorino Respighi” di Latina.

Ha collaborato con la Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Filarmonica del Teatro Regio, l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra da Camera di Basilea, la European Philharmonic of Switzerland. Nel 2016 gli è stata conferita la Medaglia della Camera dei Deputati come riconoscimento al talento, assegnata a giovani musicisti vincitori di premi internazionali.