La Notte Bianca di Sezze: gran Finale per l’estate setina

L’Estate Setina si chiude in grande stile con “La Notte Bianca di Sezze,” in programma per sabato 31 agosto a partire dalle ore 19:00. Questo evento atteso con entusiasmo da cittadini e visitatori rappresenta il gran finale di una stagione estiva ricca di eventi, cultura e intrattenimento che ha animato Sezze nelle scorse settimane.

“La Notte Bianca” offrirà una vasta gamma di attività distribuite in diverse location del centro cittadino. Il programma prevede spettacoli teatrali, esibizioni musicali dal vivo, stand enogastronomici, mostre d’arte e molto altro. L’evento sarà caratterizzato da momenti di intrattenimento per tutte le età, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini.

Il Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali, Michela Capuccilli, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’Estate Setina, sottolineando il grande lavoro di squadra tra gli uffici comunali, l’ufficio Cultura, il settore Attività Produttive coordinato dall’assessore Lola Fernandez, le associazioni locali, le attività commerciali e tutti i cittadini che hanno partecipato attivamente. “Desidero ringraziare in modo speciale tutte le associazioni del territorio che si sono rese disponibili e hanno contribuito a rendere questa manifestazione un’esperienza indimenticabile per tutti noi,” ha dichiarato.

Il Vicesindaco ha anche invitato la cittadinanza e i visitatori a partecipare alla festa: “Invito tutti i setini e i nostri ospiti a divertirsi ancora una volta, almeno per un’altra sera, prima che l’estate giunga al termine. Questa Notte Bianca è l’occasione perfetta per celebrare insieme la conclusione di una stagione estiva che ha unito la nostra comunità e ha valorizzato il nostro bellissimo territorio.”

“L’Estate Setina” si conclude quindi con un evento imperdibile, che promette un’ultima serata di festa e condivisione prima del ritorno alla routine quotidiana. Le attività commerciali e i ristoratori locali rimarranno aperti per l’occasione, pronti ad accogliere il pubblico con specialità gastronomiche e tanto altro.