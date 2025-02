La Nuoto 2000 di Latina brilla con le categorie “Ragazzi” e “U14”

La Nuoto 2000 di Latina si conferma ancora una volta come una delle migliori società nel panorama giovanile della pallanuoto. A dimostrarlo sono i risultati arrivati nel weekend sia dalla squadra della categoria Ragazzi e sia da quella della categoria Under 14.

Nella Seconda Fase del Campionato Ragazzi FIN 2024/2025, il Nuoto 2000 ha conquistato una vittoria in rimonta contro il Villa Aurelia per 8-6, ribaltando il match con un ultimo quarto perfetto. padroni di casa sono partiti forte, chiudendo il primo tempo sul 3-0 e l’intervallo sul 5-2. Il Nuoto 2000, però, ha reagito nel terzo periodo, portandosi sul 6-4, prima di dominare l’ultimo quarto con un devastante 0-5. Il tecnico Di Zazzo Daniele ha espresso rammarico per non essere riuscito a far giocare tutti, ma ha sottolineato la buona prestazione del gruppo. “Dobbiamo migliorare sotto porta e nella qualità dei passaggi, ma la determinazione c’è,” ha commentato.

Nel Campionato CSEN Under 14 invece, la società pontina ha travolto Matrix con un netto 13-1. L’allenatore Emiliano Spagnoli ha elogiato la crescita del gruppo, con i 2013 ben inseriti nella categoria e i 2012 sempre più maturi grazie al doppio impegno tra CSEN e FIN.

“Stiamo costruendo basi solide per il futuro,” ha dichiarato Spagnoli, soddisfatto del percorso della squadra.