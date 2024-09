La Nuoto 2000 tra le prime 13 d’Italia alle finali di pallanuoto di Ostia

La Nuoto 2000 è tra le prime 13 società d’Italia. Un risultato sorprendente e che in pochi potevano ipotizzare alla vigilia delle finali nazionali di pallanuoto di Ostia. I ragazzi di Emiliano Spagnoli hanno saputo gettare, come si suol dire, il cuore oltre l’ostacolo riuscendo nell’impresa di battere per 12-9 la Florentia arrivando così in classifica avanti a formazioni di sodalizi blasonati come Vela Nuoto Ancona e Bolzano Nuoto(per citarne alcuni).

“E’ stata un’esperienza straordinaria, sono contentissimo del risultato che per quanto mi riguarda vale doppio considerando le difficoltà che abbiamo avuto nel corso della stagione. – ha spiegato Emiliano Spagnoli al termine delle finali – Tra l’altro siamo stati molto sfortunati nel sorteggio, nel girone abbiamo affrontato l’Ekipe Orizzonte (prima classificata in Sicilia e vincitrice dello scudetto) il Bogliasco (prima classificata in Liguria) poi c’era la PN Trieste che in squadra aveva uno dei giocatori più forti che ho visto all’opera. Noi insieme a queste tre squadre (società di serie A1) abbiamo passato il girone qualificandoci agli ottavi, dove abbiamo incontrato il Posillipo,(terza classificata in Italia) ce la siamo giocata alla pari, abbiamo fatto una grande partita con un arbitraggio che ci ha un po’ penalizzato in certe situazioni.

“In qualità di Direttore Tecnico non posso che non essere soddisfatto – ha spiegato Silvano Spagnoli – Anche l’ultima partita giocata e vinta contro la Florentia, società di serie A, peraltro sotto lo sguardo vigile del cittì azzurro, Alessandro Campagna, che ci ha onorato della sua presenza, ha messo in mostra la forza mentale e fisica di questi nostri giovani atleti, mai domi di fronte anche ad avversari blasonati. Abbiamo vissuto tutti insieme – ha concluso Silvano Spagnoli – momenti indimenticabili, ma questa è la bellezza di uno sport meraviglioso come la pallanuoto, capace di aggregare come nessun altro”.