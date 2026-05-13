La nuova sanità a Latina: inaugurate le Case della Comunità e la Rianimazione al Goretti

Una giornata significativa per la sanità pontina. Questa mattina, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la Direttrice Generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, hanno tagliato il nastro di tre strutture chiave per il territorio: le Case della Comunità di Latina Scalo e Borgo Sabotino, e il nuovo reparto di Rianimazione dell’ospedale “Santa Maria Goretti”.

L’operazione, sostenuta da un investimento di quasi 6,9 milioni di euro (fondi PNRR), punta a decongestionare l’ospedale potenziando la medicina di prossimità e, contemporaneamente, innalzando gli standard delle cure critiche.

Il nuovo reparto di Rianimazione del polo ospedaliero pontino è stato completamente ristrutturato secondo criteri di alta funzionalità ed efficientamento energetico. La struttura dispone di 16 posti letto (di cui due per l’isolamento) e tecnologie di ultima generazione.

“L’obiettivo è garantire sicurezza e umanizzazione delle cure in un ambiente ottimizzato per pazienti e operatori”, sottolineano dalla Asl.

Le nuove case della comunità “spoke” rappresentano il nuovo volto dell’assistenza territoriale:

• Borgo Sabotino: La struttura riqualificata offre ora ambulatori di Cardiologia, Pneumologia, Dermatologia e Otorinolaringoiatria, oltre a punto prelievi, CUP e assistenza domiciliare.

• Latina Scalo: Una trasformazione profonda degli ex ambulatori in una sede moderna che ospita una vasta gamma di specialistica (dalla Diabetologia all’Ortopedia), diagnostica di base e presenza costante di medici e infermieri per le cure primarie.