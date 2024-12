“La Palude e l’Orgoglio”, il nuovo libro di Gino Minà sulla storia di Latina tra memoria e futuro

Disponibile online e presto in libreria, “La Palude e l’Orgoglio”, il nuovo libro di Gino Minà, che propone un’intensa riflessione sulla storia di Latina, intrecciando memoria collettiva e prospettive future. Con la prefazione della professoressa Emanuela Corinaldesi, l’opera ripercorre le vicende che hanno trasformato le paludi pontine in Littoria, oggi Latina, attraverso le vite e i sacrifici di uomini e donne comuni.

“Ho sentito il bisogno di onorare un debito di gratitudine verso questa città che mi ha accolto da giovane” racconta Gino Minà. È un libro, il suo, che non si limita a raccontare eventi, ma li umanizza, dando voce a operai, tecnici e magistrati che hanno costruito Latina con coraggio e determinazione. Come evidenziato nella prefazione della Corinaldesi, non si tratta solo di fatti e date, ma della “trasformazione del fango in terreno fertile e della speranza in realtà concreta.”

In vista delle celebrazioni per il centenario della città, La Palude e l’Orgoglio diventa un tributo al passato di Latina e uno stimolo per affrontare il futuro con consapevolezza e impegno.