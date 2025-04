La Pedagnalonga dà spettacolo: 5mila partecipanti

La Pedagnalonga continua a crescere e a emozionare. L’edizione numero 51 ha confermato tutto l’entusiasmo e la passione che da oltre mezzo secolo rendono unico questo evento, capace ancora una volta di superare se stesso.

La tradizionale passeggiata tra i poderi della Bonifica Pontina ha fatto registrare circa 5.000 presenze, con famiglie, gruppi e appassionati provenienti dal territorio, ma anche dal resto della regione (e oltre), che hanno voluto vivere una giornata all’insegna dello sport, della natura e della convivialità.

Numeri importanti anche per la Pedagnalonga Half Marathon – Trofeo Avis, la gara competitiva sulla distanza dei 21 chilometri, che ha sfiorato i 500 atleti al via. Un circuito pianeggiante e velocissimo, caratterizzato dai quattro iconici tratti di sterrato, ha offerto ai runner un percorso immerso nei paesaggi autentici della nostra campagna, regalando emozioni e grandi performance cronometriche.

«Siamo davvero orgogliosi di quello che siamo riusciti a costruire anche quest’anno, perché la Pedagnalonga è una grande famiglia e vederla crescere, con così tante persone che scelgono di camminare, correre e vivere il nostro territorio, ci riempie di gioia anche dopo oltre mezzo secolo – dichiara Pasqualino Sicignano, presidente dell’associazione Pedagnalonga – Noi dell’organizzazione, insieme a tutti i volontari che fanno un lavoro encomiabile, siamo contenti perché ci mettiamo il cuore e non smettiamo mai di migliorarci: ci piace tantissimo avere così tanta gente qui, a Borgo Hermada, per tutti questi giorni, dall’evento della Torcia della Pedagnalonga fino a oggi, passando per gli appuntamenti del sabato. Vogliamo che chi partecipa si senta a casa e scopra quanto è speciale la nostra terra. Ho visto tanti concittadini adoperarsi nel pulire le aree davanti alle proprie abitazioni: si tratta di una sorta di rinascita. Questo è il nostro spirito e sarà sempre così».

L’edizione 2025 si conferma così come un punto di riferimento sempre più solido nel panorama delle manifestazioni podistiche e popolari, grazie all’impegno dell’organizzazione, alla collaborazione di centinaia di volontari e al calore di un intero territorio che abbraccia la Pedagnalonga come una vera e propria festa collettiva.

«Siamo molto soddisfatti di come si è svolta la Pedagnalonga Half Marathon: con i suoi quattro tratti di sterrato si è confermato veloce e affascinante, immerso nel verde e nella storia della nostra Bonifica Pontina – ha aggiunto Albino Marostica, direttore di gara della Pedagnalonga Half Marathon – Trofeo Avis – Abbiamo visto tantissimi atleti divertirsi e ottenere ottimi risultati, segno che la formula funziona e piace sempre di più. Voglio ringraziare il Comune di Terracina e la Polizia Locale per il supporto, e poi un grazie di cuore a tutti i collaboratori, i volontari, il personale delle forze dell’ordine, della protezione civile e della Croce Rossa Italiana: senza il loro straordinario lavoro dietro le quinte, un evento così complesso non sarebbe possibile. La sicurezza e l’accoglienza che riusciamo a garantire sono il nostro orgoglio più grande».

Per la cronaca, la corsa è stata vinta da Andrea Sgaravatto (Atletica Casone Noceto) che ha completato la Pedagnalonga Half Marathon al primo posto con il tempo di un’ora 14′ 14”, seguito da Dario Oddi (Atletica Città dei Papi di Anagni) staccato di trenta secondi e Antonello Di Cicco (Atletica Ceprano) in un’ora 19′ 03”. Tra le donne primato per Giovanna Ungania (X-Solid Sport Lab) in un’ora 29′ 47”, dietro di lei Francesca Macinenti (Centro Fitness Montello) in un’ora 35’28” e Caterina Risi (Podistica Priverno) in un’ora 35′ 51”.

Lungo il tracciato della passeggiata c’è stato spazio per una vera e propria immersione nel mondo rurale, con gli otto ristori della Pedagnalonga. Anche in questa edizione è stata confermata la collaborazione con AIC Lazio (Associazione Italiana Celiachia): i volontari AIC e i professionisti aderenti al progetto AFC hanno fornito il pasto anche a chi segue una dieta senza glutine, grazie a un servizio sperimentale che l’associazione Pedagnalonga sta progressivamente introducendo per favorire la piena partecipazione di chi convive con la celiachia.

Anche quest’anno la Pedagnalonga ha strizzato l’occhio all’ambiente, portando a tre il numero dei ristori dotati interamente di vettovaglie compostabili. Lungo il percorso sono state inoltre realizzate numerose installazioni create utilizzando materiali di riciclo.

Questi sono solo alcuni dei tanti traguardi che danno ancora più slancio verso il futuro, con la voglia di continuare a crescere e a innovare, senza mai tradire lo spirito di accoglienza e di comunità che da sempre caratterizza la Pedagnalonga di Borgo Hermada