La Pedagnalonga scalda i motori, lo storico evento pronto alla 51esima edizione

Questa mattina, presso la Sala Giunta del Comune di Terracina, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’edizione numero 51 della Pedagnalonga. L’evento, in programma il prossimo 27 aprile, ha già fatto registrare il tutto esaurito e, come ogni anno, porterà migliaia di partecipanti nelle campagne di Borgo Hermada per partecipare alla storica passeggiata enogastronomica tra i poderi e i sapori della bonifica pontina.

Anche la corsa podistica di 21 km, la Pedagnalonga Half Marathon, ha confermato il suo grande successo con un numero di partecipanti in crescita.

Alla conferenza stampa di presentazione ha preso parte il sindaco di Terracina Francesco Giannetti, che ha sottolineato “il grande spirito di comunità che anima gli organizzatori e la notevole qualità della macchina organizzativa, capace di accogliere migliaia di partecipanti fornendo loro un’esperienza divertente, sana e a contatto con la natura”. Anche l’assessore allo sport e al turismo di Terracina Alessandra Feudi ha rimarcato “l’importanza di un grande evento che porta sul territorio migliaia di persone, molte delle quali arrivano da fuori e soggiornano presso le strutture della zona”.

Hanno preso la parola anche Pasqualino Sicignano, presidente dell’associazione Pedagnalonga, Albino Marostica, direttore di competizione della Pedagnalonga Half Marathon, oltre a Mauro Renzi, comandante della Polizia Locale di Terracina, e Maurizio Calì, delegato alle emergenze della sezione di Latina della Croce Rossa Italiana.

“Mentre per la gara c’è ancora un po’ di tempo per iscriversi, alla passeggiata le iscrizioni sono già chiuse perché, per l’ennesimo anno, è stato raggiunto il numero limite; così, per motivi di ordine pubblico, preghiamo vivamente chi non ha il pettorale di non venire quella mattina in piazza, perché non potrà partecipare – spiega il presidente – il percorso attraversa moltissimi fondi privati, entra nei poderi dei cittadini e in altre zone chiuse: il personale incaricato vigilerà sul corretto e sereno svolgimento della manifestazione”.

Nel villaggio della partenza ci saranno molti punti informativi: quello della Croce Rossa Italiana, quello dell’Andos, associazione donne operate al seno, insieme a quello della Prevenzione attiva della Asl per gli screening. Prima della Pedagnalonga ci saranno anche alcuni eventi collaterali molto attesi e frequentati. Giovedì 24 aprile, alle ore 19:00, nel cuore di Borgo Hermada arriverà la Staffetta della Torcia della Pedagnalonga, con il fuoco che verrà acceso un’ora prima a Terracina e, passando di mano in mano tra i rappresentanti delle varie associazioni sportive, arriverà fino a Borgo Hermada, dove verrà acceso simbolicamente il braciere dell’evento. Sabato 26 aprile sono previsti due momenti di esplorazione urbana con la sezione di Terracina dell’Archeoclub: alle 10:30 e alle 16:30 gli esperti condurranno gli interessati in un viaggio nella storia di Borgo Hermada, tra aneddoti, curiosità e notizie. Il costo della partecipazione è di 4 euro, da versare sul posto all’Archeoclub che organizza l’evento in autonomia.