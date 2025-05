La Piadineria apre a Cisterna di Latina: terzo locale nell’Agro Pontino

La Piadineria, la più grande catena italiana della ristorazione veloce, continua a investire nella provincia di Latina. Dopo le aperture a Latina e Aprilia, arriva un nuovo punto vendita a Cisterna di Latina, in Viale Province – Via Margherite. L’inaugurazione ufficiale è prevista per mercoledì 28 maggio.

Con oltre 465 locali attivi in tutta Italia, La Piadineria ha saputo conquistare milioni di clienti con una proposta semplice, gustosa e radicata nella tradizione gastronomica italiana: la piadina. Nell’Agro Pontino, il marchio è ancora una novità, ma i numeri parlano chiaro: tra i due locali già esistenti vengono servite in media tra le 15.000 e le 16.000 piadine al mese.

“Siamo molto felici di aprire un terzo punto vendita in questa città. Crediamo molto nel potenziale delle città di provincia e anche qui, come accade in altre città italiane, speriamo di diventare un punto di riferimento per la comunità locale e un punto di ritrovo per le persone che vogliono incontrarsi a tavola e gustare un pasto semplice, sano e veloce in compagnia”, commentano dall’azienda.