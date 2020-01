La pista di ghiaccio in piazza del Popolo resterà aperta fino al 16 febbraio. Tantissimi i pattinatori che hanno convinto chi la gestisce a prorogare l’attività ancora per un mese. Ancora tanto divertimento in piazza in questi giorni di freddo intenso ma senza pioggia.

Intanto c’è grande attesa per la tre volte campionessa del mondo di pattinaggio sul ghiaccio Chiara Censori che sarà all’Ice Park di Terracina domenica 12 gennaio, a partire dalle 18. Il 12 gennaio sarà anche l’ultimo giorno per poter pattinare a Terracina.

