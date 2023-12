La Plus Volley Sabaudia domenica affronterà il Lecce al PalaVitaletti

La Plus Volleyball Sabaudia domenica pomeriggio alle 18 affronterà la Aurispa DelCar Lecce al PalaVitaletti. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Legavolley. Come spiega il comunicato, il team pontino torna tra le mura amiche dopo lo stop di Lagonegro, in un match dove gli atleti di coach Mosca hanno espresso il loro valore senza riuscire, purtroppo, a fare risultato. Un’occasione per riscattarsi, contro Lecce, una delle squadre del campionato di Serie A3 Credem Banca alla portata della compagine traghettata dalla nuova guida tecnica di Aniello Mosca. Bisogna risollevare il morale e conquistare punti preziosi per muovere la classifica, sarà importante farlo davanti al proprio pubblico. Nelle partite giocate in questa fase iniziale del campionato il sestetto sabaudo ha dimostrato più volte una grande affinità tra gli atleti che non si sono mai arresi, ora dovranno reagire con maturità alle difficoltà, lottando punto a punto contro ogni avversario.

Aniello Mosca (coach Plus Volleyball Sabaudia): “I ragazzi stanno provando a recuperare, e soprattutto stiamo valutando qualche infortunato. Speriamo di avere a disposizione tutta la rosa per la partita di domenica. Questa è la prima settimana che lavoriamo insieme, cercando di dare consistenza al nostro gioco e ai nostri punti forza cercando di limare le nostre difficoltà. È normale che trasferire in pochi giorni la propria idea di gioco e di pallavolo alla squadra è praticamente impossibile, però i ragazzi si sono dimostrati molto disponibili e già qualcosina la stiamo iniziando a mettere in campo. Nella partita di domenica, nonostante qualche infortunio abbiamo tenuto testa per un set a Lagonegro, potevamo anche portare via qualcosa in più, però mi tengo di buono questo aspetto. Non siamo mai stati passivi e siamo sempre stati attivi in campo. Adesso siamo consapevoli che le prossime due partite contro Lecce e Marcianise, non basta la prestazione, ma occorre soprattutto fare punti. La classifica non è buona, siamo in fondo, dobbiamo iniziare a portare risultati e di pari passo questo percorso deve andare a braccetto con il miglioramento delle varie difficoltà tecniche che abbiamo. Comunque, di sicuro non mancherà l’impegno e la volontà e la voglia di portare a casa punti preziosi per regalare una vittoria ai nostri tifosi”.

Samuel Onwuelo (Plus Volleyball Sabaudia): “La partita di domenica contro Lecce, sarà una partita estremamente importante in ottica classifica. Loro sono una buona squadra e dovremmo cercare di aggredirli subito e far valere il fattore campo. Sarà molto importante mantenere la concentrazione e lottare su tutti i palloni con l’obiettivo di aggiudicarci più punti possibili e muovere la classifica”.